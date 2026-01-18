Агенты Даку оценили, может ли игрок уйти из «Рубина» в Бундеслигу зимой

В агентстве, представляющем интересы нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировали информацию об интересе немецких клубов к игроку.
«К Даку есть много интереса, но не думаю, что зимнее трансферное окно это хорошее время для перехода», – сообщили в агентстве.
Ранее сообщалось, что агенты форварда предложили его кандидатуру нескольким немецким клубам. Три из них, «Аугсбург», «Майнц» и «Гамбург», оказались заинтересованы в покупке нападающего.
- 28-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 22 матча, забил 10 голов, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Албании в 10 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»