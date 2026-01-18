«Локомотив» не станет покупать игрока «Ростова»

«Локомотив» на текущий момент не заинтересован в трансфере защитника «Ростова» Ильи Вахании.
Информация о его возможном переходе не соответствует действительности.
Сообщалось, что эта сделка может состояться в связи с потенциальным трансфером игрока красно-зеленых Максима Ненахова в «Краснодар».
Приоритетом для «Локомотива» остается подписание хавбека на замену Дмитрию Баринову.
- 25-летний Вахания в этом сезоне провел за «Ростов» 22 матча, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»