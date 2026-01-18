«Локомотив» не станет покупать игрока «Ростова»

«Локомотив» на текущий момент не заинтересован в трансфере защитника «Ростова» Ильи Вахании.

Информация о его возможном переходе не соответствует действительности.

Сообщалось, что эта сделка может состояться в связи с потенциальным трансфером игрока красно-зеленых Максима Ненахова в «Краснодар».

Приоритетом для «Локомотива» остается подписание хавбека на замену Дмитрию Баринову.