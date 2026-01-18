Названа причина задержки трансфера Рикардо в «Динамо»

«Динамо» договорилось с «Ботафого» о трансфере центрального защитника Давида Рикардо. Однако бело-голубые не могут договориться с самим игроком об условиях контракта.

При этом предметного интереса со стороны других клубов РПЛ, в том числе ЦСКА и «Зенита», к Рикардо нет.

Сообщалось, что «Динамо» собирается заплатить за бразильца 6,5 миллиона евро.