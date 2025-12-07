РПЛ. «Пари НН» победил махачкалинское «Динамо» и покинул зону вылета

В матче 18-го тура чемпионата России «Динамо Мх» дома уступило «Пари НН» со счетом 0:1.

Единственный гол забил Хуан Мануэль Боселли на 37-й минуте с пенальти. Хозяева играли в меньшинстве с 20-й минуты после удаления Джемала Табидзе.

Нижегородцы одержали подряд 2 гостевые победы. Команда поднялась на 14-е место в РПЛ перед зимним перерывом с 14 очками после 18 туров. На 15-ю строчку опустился «Оренбург».

Безвыигрышная серия махачкалинцев достигла 5 матчей подряд во всех турнирах. Команда не забивает в последних 4 играх в РПЛ. «Динамо Мх» ушло на зимний перерыв на 13-й позиции с 15 очками.