РПЛ. «Пари НН» победил махачкалинское «Динамо» и покинул зону вылета

В матче 18-го тура чемпионата России «Динамо Мх» дома уступило «Пари НН» со счетом 0:1.
Единственный гол забил Хуан Мануэль Боселли на 37-й минуте с пенальти. Хозяева играли в меньшинстве с 20-й минуты после удаления Джемала Табидзе.
Нижегородцы одержали подряд 2 гостевые победы. Команда поднялась на 14-е место в РПЛ перед зимним перерывом с 14 очками после 18 туров. На 15-ю строчку опустился «Оренбург».
Безвыигрышная серия махачкалинцев достигла 5 матчей подряд во всех турнирах. Команда не забивает в последних 4 играх в РПЛ. «Динамо Мх» ушло на зимний перерыв на 13-й позиции с 15 очками.
Россия. Премьер-лига. 18 тур
Динамо Мх - Пари НН - 0:1 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Х. Мануэль Боселли, 37 (с пенальти).
Удаления: Д. Табидзе, 20 - нет.
Источник: «Бомбардир»