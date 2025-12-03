Генич ответил на предложение войти в тренерский штаб «Спартака»

Комментатор Константин Генич объяснил, почему не пошел бы работать тренером в «Спартак».
«Ни в коем случае. У меня нет желания идти работать в клуб. Это тебя ограничивает.
Я попробовал себя тренером в Медиалиге: это была игра, но она всe равно показала, насколько это тяжело. У тебя 25 монструозных тестостероновых самцов хотят играть и зарабатывать, а решение принимаешь только ты один.
Сегодня ты самый важный тренер, но как только у тебя проблема – «моя хата с краю, ты виноват», – сказал Генич.
- «Спартак» ранее уволил Деяна Станковича с поста главного тренера.
- Команду временно возглавил Вадим Романов.
- Красно-белые занимают шестое место в РПЛ после 17 туров.
Источник: «Чемпионат»