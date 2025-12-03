Генич ответил на предложение войти в тренерский штаб «Спартака»

Комментатор Константин Генич объяснил, почему не пошел бы работать тренером в «Спартак».

«Ни в коем случае. У меня нет желания идти работать в клуб. Это тебя ограничивает.

Я попробовал себя тренером в Медиалиге: это была игра, но она всe равно показала, насколько это тяжело. У тебя 25 монструозных тестостероновых самцов хотят играть и зарабатывать, а решение принимаешь только ты один.

Сегодня ты самый важный тренер, но как только у тебя проблема – «моя хата с краю, ты виноват», – сказал Генич.