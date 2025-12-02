Черчесов ответил на вопрос о назначении в «Спартак»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо».

– Не проходит тура, чтобы не слышалось: «Черчесов – в «Спартак», или «Черчесов – в «Динамо»...

– Но вы же видите, что Черчесов – в «Ахмате».

– А завтра?

– А вы не думали о том, что «завтра» у меня, допустим, и в «Ахмате» нет? Проиграй мы «Динамо» дома, было бы оно у меня? «Завтра» у тренера нет нигде. Он должен анализировать «вчера» и жить в «сегодня». Два года я уже работал в Грозном, заняли 7-е место. Контракт мне не продлили. Какое «завтра» может быть?

– Допустим, завтра позвонят из «Спартака» или «Динамо».

– А может, и не позвонят. Зачем об этом размышлять? Думал ли я летом, что мне позвонят из «Ахмата»? На данный момент ни «Спартак», ни «Динамо», ни «Ювентус», ни «Барселона» мне не звонили. Когда это произойдет, можно решать, интересно мне, или нет. Когда я работаю, день и ночь думаю только о том, как сделать свою команду сильнее. Что «Ференцварош», что «Легию», что сборную России, что «Ахмат».

– Тому, кто позвонит, в любом случае нужно будет что-то делать с вашим трехлетним контрактом.

– Уже как-то напоминал вам: крепостное право отменили в 1861-м году. Но думать о чем-либо можно только когда есть конкретика. В любом случае, если кто-то позвонит – первым, кто об этом узнает, будет президент клуба, в котором работаю. Шушкаться за спиной – не в моих правилах.