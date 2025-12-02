Бывший форвард «Ростова» и «Локомотива» умер в 43 года

«Ростов» сообщил о смерти бывшего нападающего команды Исо Каньенды. Он умер в 43 года.

«Сегодня стало известно о смерти бывшего нападающего «Ростова» на 44-м году жизни.

Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по «Ростову».

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо», – говорится в сообщении «Ростова».