  • Главная
  • Новости
  «Полное непонимание судейства»: Федотов жестко раскритиковал арбитра в матче ЦСКА – «Оренбург»

«Полное непонимание судейства»: Федотов жестко раскритиковал арбитра в матче ЦСКА – «Оренбург»

2 декабря, 19:27
3

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче ЦСКА – «Оренбург».

  • ЦСКА победил «Оренбург» в 17-м туре РПЛ со счетом 2:0.
  • Игру обслуживал главный арбитр Иван Абросимов.

«Всe было замечательно до 84-й минуты. На 36-й Абросимов не показал жeлтую Муфи за неуважение к игре. Тот без борьбы за мяч толкнул игрока. Это штрафной и жeлтая.

На 84-й минуте Абросимов ошибочно засчитал гол в ворота «Оренбурга». Здесь также ответственен арбитр ВАР Буланов. Игрок «Оренбурга» первым выпрыгнул вверх, чтобы сыграть в мяч головой. Мусаев, не выпрыгивая и не пытаясь этого сделать, пошeл в него. Произошeл контакт, из-за которого игрок «Оренбурга» не дотянулся до мяча. Пошла вертикальная атака, и фоливший футболист забил гол. Не понимаю, почему это не нарушение для Абросимова, резервного и Буланова. Все действия игрока ЦСКА были направлены на то, чтобы помешать сопернику сыграть в мяч.

На 90+2-й минуте Абросимов показал полное непонимание судейства. Первое: ошибочно зафиксировал фол со стороны вратаря и сразу назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга». Очевидно, вратарь сыграл в мяч, а потом случилось игровое столкновение. Абросимов же, не обладая скоростью, не увидел этого. Второе: игроки ЦСКА забили гол следующим же касанием. Но свисток к тому моменту уже прозвучал. По большому счeту у ЦСКА отобрали гол. Да, в судействе нет принципа преимущества при 11-метровых. Но выдержать паузу и посмотреть, как разовьются события, – это и есть судейство. У Абросимова это напрочь отсутствует. Ему повезло, что счeт 2:0. Могло быть хуже», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург ЦСКА Федотов Игорь Абросимов Иван
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1764695428
Это не судейство , а позор. Я помню как этот урод судил Спартак.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1764702333
100%
Ответить
boris63
1764737543
Сколько у нас судей, и у каждого свое видение и свое мнение той или иной ситуации. Так быть не должно.
Ответить
  • Читайте нас: 