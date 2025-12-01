Введите ваш ник на сайте
  • Мостовой – о Талалаеве: «Поймал звездную болезнь, нужно его поставить на место»

Мостовой – о Талалаеве: «Поймал звездную болезнь, нужно его поставить на место»

1 декабря, 23:18
10

Александр Мостовой прокомментировал удаление главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче со «Спартаком» (1:0).

  • Главный арбитр Кирилл Левников сначала показал Талалаеву желтую карточку за саркастические аплодисменты в сторону рефери, а после – красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи.
  • Талалаев был вызван на заседание КДК РФС, он может получить дополнительную дисквалификацию.

«Эмоции в футболе есть всегда. С Талалаевым это происходит не в первый раз. Он на этой волне с «Балтикой» поймал звездную (болезнь).

Конечно, он перебарщивает, причем много раз уже. Нужно его поставить на место и наказать. Сейчас все говорят про успех «Балтики», люди начинают звездиться, и поэтому все вот так. Игнашевич, например, работал с калининградцами как профессионал, вел себя достойно, даже в финал Кубка вышел», – сказал Мостовой.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Мостовой Александр
1764620855
Пока он "Спартак" поставил на место,дважды.И всех остальных , кроме ЦСКА.А ты так смог бы,или только вспоминать славное игроцкое прошлое и языком мести? А КДК накажет и без твоего совета.О,боже-Мостовой-моралист!!! Кстати, сегодня на пустом стадионе в Сочи чего только в эфире я не наслушался-на пяток Талалаевых, как ни пытались успеть ведущие трансляцию уменьшить эти эмоции.Про игроков вообще говорить нечего.
Ответить
рылы
1764623266
и не поспоришь с царём. хотя он сам не лучше.
Ответить
Everest13
1764624122
Пусть он и дерзок ))) , но пока у него одно поражение, и это не на руку тем кто борется за медали, любому может нагадить... Как игрой, так и жестами)))
Ответить
evgevg13
1764645505
А шута пора вернуть в Палату номер 6. Да и проколоть курс адекватности не помешало бы.
Ответить
Artemka444
1764646978
Ооо клоун заговорил
Ответить
k611
1764647913
А у него самого стало быть звёздной болезни нет...
Ответить
Чугунный скороход
1764657089
Начни хотя бы тренировать,а мы на тебя посмотрим.
Ответить
vvv123
1764660398
Просто Балтику хотят утопить. Кому из РФС нужен такой выскочка? У них уже все зарезервировано под ЦСКА и Спартак, и аванс получен!
Ответить
Александр-Балашов-google
1764673011
Да не, Талалаев конечно перегнул. У города одна команда, это не Москва, где 5,а то и более команд, на матч пришло 20 тыс. болельщиков, праздник для города, сидят семьи, дети смотрят и такое поведение тренера их любимой команды конечно недопустимо.
Ответить
