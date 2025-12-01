Мостовой – о Талалаеве: «Поймал звездную болезнь, нужно его поставить на место»

Александр Мостовой прокомментировал удаление главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче со «Спартаком» (1:0).

Главный арбитр Кирилл Левников сначала показал Талалаеву желтую карточку за саркастические аплодисменты в сторону рефери, а после – красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи.

Талалаев был вызван на заседание КДК РФС, он может получить дополнительную дисквалификацию.

«Эмоции в футболе есть всегда. С Талалаевым это происходит не в первый раз. Он на этой волне с «Балтикой» поймал звездную (болезнь).

Конечно, он перебарщивает, причем много раз уже. Нужно его поставить на место и наказать. Сейчас все говорят про успех «Балтики», люди начинают звездиться, и поэтому все вот так. Игнашевич, например, работал с калининградцами как профессионал, вел себя достойно, даже в финал Кубка вышел», – сказал Мостовой.