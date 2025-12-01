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Слуцкий назвал имя тренера, который нужен «Спартаку»

1 декабря 2025, 22:50
6

Леонид Слуцкий высказался о новом главном тренере «Спартака». По его мнению, команде бы подошел Владимир Ивич.

«Спартаку» нужен тренер с победным опытом. Станкович? Нет, это так не работает. Когда у тебя победный опыт в «Ференцвароше», который 200 лет подряд выигрывает чемпионат Венгрии, при всем уважении, это все-таки чуть другое. У тебя должен быть разный победный опыт в разных обстоятельствах. Человек должен понимать, как становиться чемпионом, как работать под давлением, и как этих людей адаптировать. Что такое чемпионство? Ты должен играть без больших провалов. У тебя должна быть относительно стабильная история. Это тренер, который должен стабильно держать уровень функциональной подготовки, стабильно не эмоционировать куда-то вверх-вниз, стабильно в моменты, когда что-то не получается, команду выводить опять на другой уровень.

Я не могу назвать фамилию или имя, я могу назвать модель. Им нужен тренер, который стабильно умеет все. Может быть, и российский тренер, я не знаю. Ивич? Думаю, у него бы получилось. В Личке я больше сомневаюсь. Если спросите, у кого больше шансов сделать этот «Спартак» чемпионом, то я бы сказал у Ивича», – сказал Слуцкий.

  • «Спартак» ранее уволил Деяна Станковича. Команду временно возглавил Вадим Романов.
  • Ивич сейчас тренирует «Аль-Айн».

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Аль-Айн Шанхай Шэньхуа Спартак Слуцкий Леонид Ивич Владимир
Комментарии (6)
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1764620120
Словом, счастье "Спартака" в тренере с окончанием на -ич.Но не Станкович.
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Everest13
1764623886
Кого нибудь да пристроят, и конечно же не будут внушаться ни нашим ни публичным мнением, и с тем или другим тренером , наверное, главной задачей на сезон будет войти хотя бы в пятерку.... Надеюсь ни с конца))) потому что команды сверху сильные , а Спартак не стабилен, на крутую игру, легко может опозорить следующую (((, нам то че... Будем наблюдать и дальше...
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