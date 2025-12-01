Тренер женского «Ростова» угрожала футболисткам расправой после их слов о зарплате

В женской команде «Ростова» произошел скандал.

Как сообщает Don Mash, тренер Яна Чуб угрожала футболисткам расправой после их слов о недовольстве зарплаты.

«Коротконогая, ***, я тебя сейчас прибью, *** [блин]. Вас лично, Краснова, предупреждаю, вас всех, *** [блин]. Если вы думаете, что я тренер, и я вас, *** [блин], не трону… Мне будет плевать, ***, я напишу заявление, но я еще раз, *** [блин], услышу в свой адрес оскорбления, *** [блин], за моей спиной, я вас *** [прибью]. Я не пожалею своей карьеры, я к тебе, *** [блин], подъеду на квартиру.

Ты меня слышала? И тебе Краснова, ты меня услышала? И твою подругу, ***, прибью всех, *** [блин]. А то ты смотри, *** [блин]: «Можно мы начнем?» Рот, ***, закрыла или я вас сейчас *** тут похороню, *** [блин]. Вы че, *** [блин], ***, *** [приборзели] здесь? Будете мне рассказывать. Сидит, *** [блин]: да, я нужна команде. Иди ***, *** [блин], вон трансферное окно – и до свидания, *** [блин]. Ты, *** [блин], *** [приборзела]? Рот, ***, закрой, я тебя сейчас прибью здесь, поняла? Не посмотрю на то, что тренер. Рот закрой! Вы че, *** [блин], ***. Я тебя переверну, ***!» – сказала Чуб.