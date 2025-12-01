Губерниев назвал клуб РПЛ, в котором требуется «резать по живому»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Андрей Талалаев смог бы взбодрить «Динамо» в случае прихода в команду.

«Футболистов московского «Динамо» подбирал Валерий Карпин. Подбирал довольно скрупулезно. Ролану Гусеву и никому другому, кто бы ни пришел, не позавидуешь. Сейчас это пожарная команда после сигналов SOS. Видно, что кризис был системный. И просто так этот системный кризис преодолеть очень сложно.

Не знаю даже, что «Динамо» и делать, какие шаги предпринимать, и кто будет команду тренировать. Уже не факт, что Гусев, конечно. Но ситуация трудная. 50 лет без чемпионства, нацеливались на золото, а теперь бы не вылететь. «Динамо» не позавидуешь.

Давайте представим ситуацию от обратного. Я сватал Талалаева в «Спартак». А давайте представим, что Талалаев приходит в «Динамо». Там нужно уже резать по живому и взбадривать команду всеми возможными способами. Кто это сделает – не знаю. Талалаев бы сделал. Но ему надо быть призером в составе «Балтики», он хорош», – сказал Губерниев.