  • Губерниев назвал клуб РПЛ, в котором требуется «резать по живому»

Губерниев назвал клуб РПЛ, в котором требуется «резать по живому»

Сегодня, 12:42
3

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Андрей Талалаев смог бы взбодрить «Динамо» в случае прихода в команду.

«Футболистов московского «Динамо» подбирал Валерий Карпин. Подбирал довольно скрупулезно. Ролану Гусеву и никому другому, кто бы ни пришел, не позавидуешь. Сейчас это пожарная команда после сигналов SOS. Видно, что кризис был системный. И просто так этот системный кризис преодолеть очень сложно.

Не знаю даже, что «Динамо» и делать, какие шаги предпринимать, и кто будет команду тренировать. Уже не факт, что Гусев, конечно. Но ситуация трудная. 50 лет без чемпионства, нацеливались на золото, а теперь бы не вылететь. «Динамо» не позавидуешь.

Давайте представим ситуацию от обратного. Я сватал Талалаева в «Спартак». А давайте представим, что Талалаев приходит в «Динамо». Там нужно уже резать по живому и взбадривать команду всеми возможными способами. Кто это сделает – не знаю. Талалаев бы сделал. Но ему надо быть призером в составе «Балтики», он хорош», – сказал Губерниев.

  • Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Валерия Карпина 17 ноября.
  • Команда занимает 9-е место в РПЛ с 20 очками.
  • «Балтика» под руководством Андрея Талалаева с 32 очками идет на 5-й позиции.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Талалаев Андрей Губерниев Дмитрий
Интерес
1764583089
Губерниев имеет долю в возможном трансфере Талалаева.Куда угодно-в "Спартак","Динамо", биатлон, греблю или буйные танцы. Хорошо, если он "с этого раЯ не получит...ничего!"
Ответить
suchi-69
1764585608
Тупой лыжник
Ответить
evgevg13
1764593088
Проклятье Динамо укрепилось, когда они беспардонно выгнали Шунина. И пока они достойно не проводят ветерана- никто и ничего им не поможет. Есть, конечно ещё один вариант- выгнать всю верхушку во главе со Степашкой. Но это из рода фантастики...
Ответить
