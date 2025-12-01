Писарев назвал клубы, которые войдут в тройку призеров РПЛ в этом сезоне

Тренер сборной России Николай Писарев похвалил работу селекционного отдела «Локомотива», но не включил команду в тройку призеров по итогам сезона.
«Локомотив» и ЦСКА составляют костяк сборной России. Но «Локомотив» ограничен в ресурсах. У команды нет таких ресурсов, как у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Хочется отметить селекционный отдел клуба: пришли Николай Комличенко, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев. Думаю, «Локомотив» войдет в топ‑5 по итогам сезона.
У меня уже вырисовывается тройка призеров: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА», – сказал Писарев.
- В РПЛ лидирует «Краснодар» с 37 очками после 17 матчей. У ЦСКА и «Зенита» на счету по 36 баллов. «Локомотив» идет 4-м с 34 очками.
- В прошлом сезоне первое место заняли «быки», вторую позицию – петербуржцы, третью – красно-синие.
Источник: «Матч ТВ»