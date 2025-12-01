Писарев назвал клубы, которые войдут в тройку призеров РПЛ в этом сезоне

Тренер сборной России Николай Писарев похвалил работу селекционного отдела «Локомотива», но не включил команду в тройку призеров по итогам сезона.

«Локомотив» и ЦСКА составляют костяк сборной России. Но «Локомотив» ограничен в ресурсах. У команды нет таких ресурсов, как у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Хочется отметить селекционный отдел клуба: пришли Николай Комличенко, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев. Думаю, «Локомотив» войдет в топ‑5 по итогам сезона.

У меня уже вырисовывается тройка призеров: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА», – сказал Писарев.