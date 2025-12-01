Дочь Алдонина и Началовой сделала важное заявление насчет тяжелобольного отца

Вера Алдонина, дочь бывшего игрока сборной России Евгения Алдонина, сделала заявление по поводу болезни отца.

22 ноября РПЛ объявила о том, что у 45-летнего Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение.

Он провел 29 матчей за сборную России в 2002–2007 годах.

Помимо ЦСКА выступал за «Ротор», «Мордовию», нижегородскую «Волгу», «Зоркий» и любительский клуб «Катюша» (Санкт-Петербург).

«В первую очередь хотим сказать всем спасибо за поддержку. Наша семья решила не давать никаких комментариев касательно новостей о состоянии здоровья моего папы – Евгения Алдонина. Сейчас мы ждем только одного комментария, который будет сказан именно папой – о своем полном выздоровлении. Мы все в это очень верим и молимся об этом.

На этом фоне в очередной раз удивляют люди, которые уже давно не связаны с нашей семьей… Которые считают возможным комментировать такие личные и больные темы, давать интервью без разрешения и согласования с нами.

Считаем важным обратить внимание прессы на то, что Анна Исаева не является представителем нашей семьи в медиапространстве на протяжении нескольких лет. Любые комментарии или действия «от лица» семьи или ближнего круга мы считаем некомпетентными, так как мы не были о них предупреждены и тем более не давали на них согласия.

Благодарим за понимание», – написала Вера в соцсетях.