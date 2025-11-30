Реакция Губерниева на удаление Талалаева за неприличный жест со «Спартаком»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об удалении Андрея Талалаева в матче со «Спартаком».

Главный тренер «Балтики» получил красную карточку за неприличный жест в адрес судей.

Калининградцы победили «Спартак» со счетом 1:0.

«Талалаев эмоционально реагирует. Конечно, ему надо держать себя в узде. Эмоционально отреагировал – получил. Всe по делу.

«Балтика» настолько дисциплинированная команда, что будет гнуть свою линию даже без Талалаева на тренерской скамейке. Андрею хочется пожелать быть поспокойнее. Он нужен российскому футболу живой и здоровый.

Смех смехом, а Талалаев уже трижды обыграл «Спартак». Может, по форме высказывания он не прав, но по содержанию – какие вопросы?» – сказал Губерниев.