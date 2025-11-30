Мостовой однозначно высказался об уровне Талалаева среди российских тренеров

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не включил главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в число сильнейших российских специалистов.

– Можно ли назвать Талалаева одним из сильнейших российских тренеров?

– Нет, конечно. Однозначно, нет.

– Почему?

– Недавно меня спросили, как Галактионова продлили на три года, если он ничего никогда не выигрывал. Это наш футбол, чего вы хотите.

Наш футбол не знаете? Поэтому и здесь: как называть Талалаева, он выиграл что-то? Из всех команд бегает туда-сюда. Выгоняют из одной, он через неделю в другой. За один месяц он три команды поменял тогда. До смешного доходит.