Реакция Челестини на критику Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на слова своего вратаря Игоря Акинфеева.

Голкипер был недоволен командой в матче 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

ЦСКА вышел на 1-е место.

В последнем матче года москвичи сыграют с «Краснодаром» (7 декабря).

– Акинфеев был недоволен. Сказал, что некоторым игрокам нужно взрослеть.

– Я согласен с ним. Опыт не покупается в супермаркете. Для этого надо играть матчи. Это единственное, что можно сделать, чтобы набрать опыт.