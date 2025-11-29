Реакция Челестини на критику Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на слова своего вратаря Игоря Акинфеева.
- Голкипер был недоволен командой в матче 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).
- ЦСКА вышел на 1-е место.
- В последнем матче года москвичи сыграют с «Краснодаром» (7 декабря).
– Акинфеев был недоволен. Сказал, что некоторым игрокам нужно взрослеть.
– Я согласен с ним. Опыт не покупается в супермаркете. Для этого надо играть матчи. Это единственное, что можно сделать, чтобы набрать опыт.
Источник: «Матч ТВ»