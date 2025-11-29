Акинфеев отругал игроков ЦСКА после победы над «Оренбургом»

Вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву не понравилась игра против «Оренбурга» (2:0) в 17-м туре РПЛ.

Победным оказался автогол Данилы Хотулева.

ЦСКА вышел на 1-е место.

В последнем матче года москвичи сыграют с «Краснодаром» (7 декабря).

– Играть так дома нельзя. В первом тайме за десять секунд до конца мы позволяем «Оренбургу» создавать момент. Сколько раз нас за это уже наказывали, и мы никак не может выучить этот урок. Мы должны взрослеть и не допускать таких ошибок.

Во втором тайме то же самое. Хотят прокинуть мяч между ног зачем‑то, хотя можно отдать передачу, следом идет острый удар от соперника, мяч попадает в перекладину и тут же угловой. Счет 2:1 для меня был неприемлем, потому что во втором тайме игра давалась, в первом – согласен с тем, что «Оренбург» нас переиграл.

– Это не физическая усталость, а более эмоциональная проблема?

– Нет, физическая тоже. Но все равно нужно включать голову и играть рационально. Если не получается игра, ты должен сесть к своим воротам, контролировать мяч. Но когда, как в первом тайме, ты пытаешься куда‑то бежать, а оно все равно не получается. Здесь, наверное, немного неправильно мы сыграли, хотя тренер нас предупреждал об эмоциональном спаде. Но все равно команде нужно взрослеть.