Челестини пожаловался на форвардов ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини перед матчем 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» заявил, что недоволен нападающими.
– Почему приняли решение выпустить Матию Поповича на позиции форварда?
– Он сыграл хорошо в последнем матче. Очевидно, что у наших форвардов есть сложности. «Оренбург» теперь играет в четыре защитника, а раньше играл в пять. Команда, которая пытается начинать от ворот, не играет через длинные передачи
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- ЦСКА в случае победы выйдет на 1-е место.
- Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.
Источник: «Матч ТВ»