Челестини пожаловался на форвардов ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини перед матчем 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» заявил, что недоволен нападающими.

– Почему приняли решение выпустить Матию Поповича на позиции форварда?

– Он сыграл хорошо в последнем матче. Очевидно, что у наших форвардов есть сложности. «Оренбург» теперь играет в четыре защитника, а раньше играл в пять. Команда, которая пытается начинать от ворот, не играет через длинные передачи