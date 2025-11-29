Введите ваш ник на сайте
Орлов одним словом описал свои отношения с Соболевым

Сегодня, 11:49
7

Комментатор Геннадий Орлов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о фигуре форварда «Зенита» Александра Соболева.

– А что у вас за отношения с Соболевым?

– Да нормальные отношения, но просто погубили, мне кажется, Лусиано из-за него. Потому что ставили его, а не ставили Лусиано.

Лусиано приехал, прекрасный игрок. Лез, дрался, рыжий, с немецкой фамилией, понимаешь, аргентинец. И он дрался за мяч, выбивал, забивал, но паспорт. Соболев – это паспорт.

Ну и потом все-таки у «Зенита» есть какая-то такая слабость, что взять бывшего [игрока] «Спартака» очень здорово.

  • Соболев провел 21 матч в этом сезоне, забив 5 голов.
  • Рыночная цена 28-летнего нападающего – 6 миллионов евро.
  • Орлов часто критикует Соболева.

Интерес
1764407918
Называется "хохлятский хватательный инстинкт". "«Якщо не з’їм, так понадкусюю».
Ответить
СильныйМозг
1764408237
Дельфин дно.
Ответить
FROLL007
1764409691
Вот он лимит на легионеров во всей красе. Паспортист на 2 уровня ниже легионера выходит на поле, а мастер сидит на лавке. Гыгыгы
Ответить
Taps
1764411462
Урод Соболев с тупой мордой должен сидеть на лавке без зарплаты.
Ответить
Cleaner
1764412332
Интервью дает Орлов, а стыдно за Зенит.
Ответить
Spartak_forv@
1764412791
Как Рондон в свое время.Правда Дзюба всецело в итоге окупил все свои шансы.А у Соболева не получается..
Ответить
...уефан
1764413920
...спасём Лусиано от зенитовского ига!!!...
Ответить
