Орлов одним словом описал свои отношения с Соболевым

Комментатор Геннадий Орлов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о фигуре форварда «Зенита» Александра Соболева.

– А что у вас за отношения с Соболевым?

– Да нормальные отношения, но просто погубили, мне кажется, Лусиано из-за него. Потому что ставили его, а не ставили Лусиано.

Лусиано приехал, прекрасный игрок. Лез, дрался, рыжий, с немецкой фамилией, понимаешь, аргентинец. И он дрался за мяч, выбивал, забивал, но паспорт. Соболев – это паспорт.

Ну и потом все-таки у «Зенита» есть какая-то такая слабость, что взять бывшего [игрока] «Спартака» очень здорово.