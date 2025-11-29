Орлов одним словом описал свои отношения с Соболевым

Комментатор Геннадий Орлов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о фигуре форварда «Зенита» Александра Соболева.
– А что у вас за отношения с Соболевым?
– Да нормальные отношения, но просто погубили, мне кажется, Лусиано из-за него. Потому что ставили его, а не ставили Лусиано.
Лусиано приехал, прекрасный игрок. Лез, дрался, рыжий, с немецкой фамилией, понимаешь, аргентинец. И он дрался за мяч, выбивал, забивал, но паспорт. Соболев – это паспорт.
Ну и потом все-таки у «Зенита» есть какая-то такая слабость, что взять бывшего [игрока] «Спартака» очень здорово.
- Соболев провел 21 матч в этом сезоне, забив 5 голов.
- Рыночная цена 28-летнего нападающего – 6 миллионов евро.
- Орлов часто критикует Соболева.
