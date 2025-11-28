Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семак отреагировал на инсайд Смолова о будущем Жерсона в «Зените»

Семак отреагировал на инсайд Смолова о будущем Жерсона в «Зените»

Сегодня, 00:12
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о скором уходе Жерсона из клуба.

Федор Смолов сказал, что Жерсон зимой уйдет из «Зенита», потому что у игрока нет мотивации, а «Зениту» он не нужен. Как вы можете отреагировать?

– Каждый день видим его мотивацию. Со стороны – Федор судит из слухов. Поверьте, мы работаем каждый день. Горжусь каждым нашим футболистом, не вижу на тренировках ни одного стоячего игрока.

Не всегда получается, иногда ожидания завышены, но любому нужна адаптация. При этом любой может уйти, но никто не подходил ко мне и не просил отпустить.

Не представляете, как тяжело ребятам искать мотивацию на каждый матч круглый год. Иногда любой спортсмен, что в сборной, что в клубе ощущает тяжесть играть на высоком уровне со 100‑процентной мотивацией.

Особенно это сложно команде, которая ранее выигрывала каждый год. Особенно в противостояниях с более голодными клубами, которые в последние годы ничего не выигрывали.

  • В июле «Зенит» выкупил Жерсона у «Фламенго» за 25 млн евро.
  • Бразилец забил 1 гол в 13 матчах, проведя на поле 800 минут.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Смолов Федор Жерсон Семак Сергей
