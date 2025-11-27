Впечатления Мостового от «Спартака» после ухода Станковича

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о первых матчах команды без главного тренера Деяна Станковича.
- Вадим Романов временно возглавил «Спартак» после увольнения Деяна Станковича.
- Команда победила в первых двух матчах – ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (3:2).
- Ранее Романов работал в академии «Спартака».
«Пока никаких изменений я не увидел. Я не рассчитывал их увидеть, потому что футболисты же те же самые играют. Меняется тогда, когда семь или восемь человек уходят, а восемь новых приходят. А здесь, в принципе, те же самые футболисты, которые играли при Станковиче.
Романова не надо сравнивать с Массимо Каррерой, он провeл футбольную жизнь. Он был хорошим футболистом, поэтому не надо сравнивать. Никто не знал, как Романов выглядит, не знали кто это, как это часто бывает в нашем футболе», – сказал Мостовой.
Источник: «Советский спорт»