Впечатления Мостового от «Спартака» после ухода Станковича

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о первых матчах команды без главного тренера Деяна Станковича.

Вадим Романов временно возглавил «Спартак» после увольнения Деяна Станковича.

Команда победила в первых двух матчах – ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (3:2).

Ранее Романов работал в академии «Спартака».

«Пока никаких изменений я не увидел. Я не рассчитывал их увидеть, потому что футболисты же те же самые играют. Меняется тогда, когда семь или восемь человек уходят, а восемь новых приходят. А здесь, в принципе, те же самые футболисты, которые играли при Станковиче.

Романова не надо сравнивать с Массимо Каррерой, он провeл футбольную жизнь. Он был хорошим футболистом, поэтому не надо сравнивать. Никто не знал, как Романов выглядит, не знали кто это, как это часто бывает в нашем футболе», – сказал Мостовой.