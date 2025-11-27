Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Факи показывал»: Баринов высказался о конфликте с фанатами «Спартака»

«Факи показывал»: Баринов высказался о конфликте с фанатами «Спартака»

Сегодня, 09:15

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака».

  • После кубкового матча между полузащитником «Локо» и фанатами произошла перепалка.
  • Болельщики показывали в адрес Баринова неприличные жесты.
  • В ответ футболист пытался пройти на трибуну, чтобы разобраться с обидчиками.

– Об инциденте с болельщиком. Он говорит, что его жесты не были оскорбительными. Пожелал тебе не говорить просто так.

– Да ладно, все уже, проехали. Че вы. Ну факи он показывал, ну чего. Подошли, потом они извинялись. Ну а че.

– Он не рассказал, что извинялись.

– Не рассказал? Ну молодец.

Еще по теме:
Комментарий болельщиков «Спартака», которых едва не избил Баринов 9
Баринов едва не подрался с болельщиками «Спартака» 10
Агенты Баринова начали переговоры с другим клубом РПЛ 6
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1764225617
Че вы... ну чего... Ну а че. Журналисты сейчас как слышат так и пишут?... Ну а чё...
Ответить
Главные новости
Слот прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от ПСВ
09:35
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов
09:26
«Ливерпуль» выдал худший результат за последние 72 года
09:21
«Факи показывал»: Баринов высказался о конфликте с фанатами «Спартака»
09:15
1
Карпин назвал самую глупую покупку в жизни
08:56
2
Победа «Спартака» в дерби, решение по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене», переговоры Баринова с «Зенитом» и другие новости
01:53
Комментарий болельщиков «Спартака», которых едва не избил Баринов
01:38
14
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
01:24
Лига чемпионов. Покер Мбаппе принес «Реалу» волевую победу в Греции (4:3)
01:09
Лига чемпионов. «Арсенал» переиграл «Баварию» (3:1), «ПСЖ» и «Тоттенхэм» устроили голевой фейерверк (5:3)
01:04
Все новости
Все новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
08:43
12
Самокритичное заявление Карпина
00:27
8
Ротенберг: «Вернем «Локомотив» на победные рельсы»
00:05
1
Заболотный: «Спартак» сплотился вокруг Романова»
Вчера, 23:48
5
Литвинов: «Очень хочу, чтобы Романов остался во главе «Спартака»
Вчера, 23:30
2
Фото«Локомотив» продлил контракт с Галактионовым после вылета от «Спартака»
Вчера, 23:20
4
Карпин прокомментировал информацию об отказе от огромной неустойки при увольнении из «Динамо»
Вчера, 22:12
Семшов вынес печальный вердикт «Динамо»
Вчера, 21:23
Тюкавин заявил, что Карпин «зажимал» «Динамо»
Вчера, 20:07
9
Экс-вратарь «Динамо» сообщил, что находится «в жопе»: «Самому не выбраться»
Вчера, 19:40
3
«Спартак» и ЦСКА выдвинули три претензии по судейству Карасева в дерби
Вчера, 19:30
1
Смолов дал инсайд о будущем Жерсона в «Зените»
Вчера, 19:07
6
Агенты Баринова начали переговоры с другим клубом РПЛ
Вчера, 18:51
6
Дьяков объяснил, почему не считает Карпина топ-тренером
Вчера, 18:27
6
В ЦСКА прокомментировали новость о повышении зарплаты Челестини
Вчера, 18:06
4
Быстров призвал уволить тренера РПЛ
Вчера, 17:57
Карпин ответил, кто его впечатлил из новичков сборной России
Вчера, 17:49
2
Реакция Бубнова на отказ Батракова от зарплаты 120 миллионов в год
Вчера, 17:17
3
КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» и ЦСКА за драку болельщиков
Вчера, 17:05
10
«Локомотив» прекратил переговоры с капитаном команды
Вчера, 16:38
8
Кононов высказался о новом тренере «Спартака»
Вчера, 16:29
1
«Зенит» хочет купить скандального экс-вингера «Спартака»
Вчера, 15:57
10
Батракова сравнили с полузащитником «Барселоны»
Вчера, 15:40
Бубнов – о перспективах Гусева остаться главным тренером «Динамо»: «Это просто невозможно»
Вчера, 15:34
3
«Заелись»: Быстров раскритиковал футболистов «Зенита»
Вчера, 15:00
Карпин рассказал, как выбирает состав сборной России
Вчера, 14:50
4
У Станковича был конфликт с игроком «Спартака»: «Сначала были лучшими друзьями, а потом посылали друг друга»
Вчера, 14:38
6
Бабаев прокомментировал наличие болельщика ЦСКА в руководстве «Спартака»
Вчера, 14:12
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 