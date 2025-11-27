«Факи показывал»: Баринов высказался о конфликте с фанатами «Спартака»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака».
- После кубкового матча между полузащитником «Локо» и фанатами произошла перепалка.
- Болельщики показывали в адрес Баринова неприличные жесты.
- В ответ футболист пытался пройти на трибуну, чтобы разобраться с обидчиками.
– Об инциденте с болельщиком. Он говорит, что его жесты не были оскорбительными. Пожелал тебе не говорить просто так.
– Да ладно, все уже, проехали. Че вы. Ну факи он показывал, ну чего. Подошли, потом они извинялись. Ну а че.
– Он не рассказал, что извинялись.
– Не рассказал? Ну молодец.
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»