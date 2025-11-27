«Факи показывал»: Баринов высказался о конфликте с фанатами «Спартака»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака».

После кубкового матча между полузащитником «Локо» и фанатами произошла перепалка.

Болельщики показывали в адрес Баринова неприличные жесты.

В ответ футболист пытался пройти на трибуну, чтобы разобраться с обидчиками.

– Об инциденте с болельщиком. Он говорит, что его жесты не были оскорбительными. Пожелал тебе не говорить просто так.

– Да ладно, все уже, проехали. Че вы. Ну факи он показывал, ну чего. Подошли, потом они извинялись. Ну а че.

– Он не рассказал, что извинялись.

– Не рассказал? Ну молодец.