Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Локомотивом»

Врио главного тренера «Спартака» Вадим Романов подвел итог кубкового матча против «Локомотива» (3:2).

Красно-белые пропустили первыми.

В следующем раунде «Спартак» сыграет либо с «Динамо», либо с «Зенитом».

Впереди у «Спартака» матч РПЛ против «Балтики».

«Я испытываю радость от победы. Испытываю радость от того, как команда играет. Я рад за ребят. Я доволен, когда такая игра приносит победу. Мы знали, каким образом действовать против «Локомотива». То, что мы задумывали, оно и воплотилось. Мы знаем, что делать в конкретной фазе», – сказал Романов.