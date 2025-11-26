Введите ваш ник на сайте
Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Локомотивом»

Вчера, 23:39
1

Врио главного тренера «Спартака» Вадим Романов подвел итог кубкового матча против «Локомотива» (3:2).

  • Красно-белые пропустили первыми.
  • В следующем раунде «Спартак» сыграет либо с «Динамо», либо с «Зенитом».
  • Впереди у «Спартака» матч РПЛ против «Балтики».

«Я испытываю радость от победы. Испытываю радость от того, как команда играет. Я рад за ребят. Я доволен, когда такая игра приносит победу. Мы знали, каким образом действовать против «Локомотива». То, что мы задумывали, оно и воплотилось. Мы знаем, что делать в конкретной фазе», – сказал Романов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Локомотив Романов Вадим
Комментарии (1)
Everest13
1764189800
Да молодечик ты какой, мы то как рады))), спасибо за игру
Ответить
