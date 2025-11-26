Введите ваш ник на сайте
Канчельскис высмеял формат Кубка России

Сегодня, 16:51
3

Андрей Канчельскис пошутил о формате FONBET Кубка России в преддверии дерби «Локомотив» – «Спартак».

«Если «Локомотив» проиграет «Спартаку», не вылетит из Кубка России. Опустятся в Путь регионов, потом в Путь дивизионов какой-нибудь…

Это смешно, я не понимаю этого всего. Если проиграли, значит, не проиграли. Что за бардак устроили? Путь регионов, Путь порталов, Путь домов.

«Локомотив» будет играть вторым составом – главное, что у них есть эти футболисты. И все понимают, что всe равно останутся в турнире, будет шанс сыграть в финале. Думаю, результат здесь никого не интересует», – сказал Канчельскис.

  • «Локо» примет «Спартак» сегодня в 20:30 мск.
  • В первом матче «красно-белые» победили со счетом 3:1.
  • Проигравший выйдет на тульский «Арсенал» в Пути регионов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Локомотив Динамо Бр Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1764166064
мозгами бы раскинул, нету ЛЧ нету ЛЕ и ЛК...вот и добавили матчей...да тупо...ну а что делать? больше вопросов вызывает почему мы проведя ЧМ до сих пор играем зимой! вот это полный бред
Ответить
...короче
1764166742
...ну-да, мутняк, такой же, как и нудняк...
Ответить
рылы
1764170151
я как-то заморочился, подсчитал и написал тут, только уже всё забыл, а искать лень. но смысл в том, что раньше клубы рпл стартовали в кубке с 1/16. и максимум ты сыграешь в 5 матчах, если выйдёшь в финал. остальные и того меньше. а для кого-то турнир заканчивался в первой же игре. ну бред же. а сейчас тебе гарантированы 6 матчей. и максимум где-то 12, если добираешься до финала. больше практики для вторых составов, больше заработанных денег, тем более, что с приходом в кубок фонбета - призовой фонд вырос в 10 раз. хотя в следующем сезоне фонбет может сбежать, из-за нового закона о букмекерах. винлайн уже, вроде отказался проводить зимний кубок. а без него он невозможен. короче, ввели новые поборы немыслимого масштаба.
Ответить
