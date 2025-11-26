Канчельскис высмеял формат Кубка России

Андрей Канчельскис пошутил о формате FONBET Кубка России в преддверии дерби «Локомотив» – «Спартак».

«Если «Локомотив» проиграет «Спартаку», не вылетит из Кубка России. Опустятся в Путь регионов, потом в Путь дивизионов какой-нибудь…

Это смешно, я не понимаю этого всего. Если проиграли, значит, не проиграли. Что за бардак устроили? Путь регионов, Путь порталов, Путь домов.

«Локомотив» будет играть вторым составом – главное, что у них есть эти футболисты. И все понимают, что всe равно останутся в турнире, будет шанс сыграть в финале. Думаю, результат здесь никого не интересует», – сказал Канчельскис.