Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов – об игроке «Спартака»: «Беда всегда, когда мяч к нему прилетает»

Смолов – об игроке «Спартака»: «Беда всегда, когда мяч к нему прилетает»

25 ноября 2025, 19:10
12

Федор Смолов не согласился с мнением, что защитник «Спартака» Даниил Денисов хорошо провел дерби с ЦСКА (1:0)

– Я знаю, что Федя скептически относится к Даниилу Денисову, но он провел хорошее дерби против ЦСКА, был одним из лучших. По крайней мере по желанию, самоотдаче.

– Честно скажу, я в очередной раз пристально наблюдал за ним. У него был один прострел по делу в первом тайме.

– В атаке беда, согласен.

– Беда всегда, когда мяч к нему прилетает. У меня вопрос к Геничу и Шнякину, которые обсуждали, что Денисов претендует на звание игрока матча. Я не понимаю, за что его им признали. Один прострел…

Во-первых, он наконец принял мяч! Все передачи в эпизодах, где ему не мешают, он отдает Зобнину в зону, где сразу перехват. В первом тайме был момент, когда он принял мяч на 4 метра – сразу потеря.

А то, что его не обыграл Глебов, это ситуативно. Когда твоя команда располагается в позиционном нападении, не так сложно играть защитнику, ведь соперник обороняется и идет в атаку не на своей лучшей скорости.

Что он сделал выдающегося в эпизоде с Глебовым? Сыграл так, как должен сыграть крайний защитник.

– Он закрыл его сильные стороны.

– Закрыл, потому что ЦСКА не понимал, как действовать в атаке. Это был его единственный нормальный матч в обороне.

– А у него ведь был момент, чтобы забить даже…

– Он мог забить, конечно, если бы не был Даниилом Денисовым. Он уже провел больше 130 матчей за «Спартак». Вы удивляетесь, что «Спартак» девятый?

Даня, я желаю тебе здоровья, чтобы не было травм. Я вижу, что ты нормальный парень, просто ты не игрок уровня «Спартака».

Еще по теме:
Смолов осваивает новую профессию 1
Выпущен словарь Смолова: «Джизус, гайзы, это имба! Сенкс» 4
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам 5
Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Спартак Смолов Федор Денисов Даниил
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1764087510
Да да да!!!
Ответить
...короче
1764087518
...главное, что мяч к тебе уже не прилетит...
Ответить
vick-north-west
1764088709
это факт фактический
Ответить
АК 68
1764088792
Вспомни себя, Федя, сколько ты матчей провел в чемпионате, прежде чем забить первый гол.
Ответить
alefreddy
1764090319
правильно сказал уровень не тот в следующем накосячит
Ответить
Romeo 123
1764091805
Вот кому кому а этому недопенальтисту лучше молчать
Ответить
FWSPM
1764092968
ничего нового не сказал. это все и так знают. это уровень лиги на сегодня когда играет такое дно с паспортом
Ответить
шахта Заполярная
1764099679
Прежде чем кого нибудь поносить, вспомни себя.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1764102021
В этой игре лучшими у Спартака были Маркиньос и Дмитриев - из них надо было выбирать.
Ответить
Sergey--google
1764425550
"Вы удивляетесь, что «Спартак» девятый?" (С) - все что нужно знать о состоянии ума феди и адекватности его суждений
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
4
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
2
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
2
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
1
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
3
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+