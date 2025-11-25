Смолов – об игроке «Спартака»: «Беда всегда, когда мяч к нему прилетает»

Федор Смолов не согласился с мнением, что защитник «Спартака» Даниил Денисов хорошо провел дерби с ЦСКА (1:0)

– Я знаю, что Федя скептически относится к Даниилу Денисову, но он провел хорошее дерби против ЦСКА, был одним из лучших. По крайней мере по желанию, самоотдаче.

– Честно скажу, я в очередной раз пристально наблюдал за ним. У него был один прострел по делу в первом тайме.

– В атаке беда, согласен.

– Беда всегда, когда мяч к нему прилетает. У меня вопрос к Геничу и Шнякину, которые обсуждали, что Денисов претендует на звание игрока матча. Я не понимаю, за что его им признали. Один прострел…

Во-первых, он наконец принял мяч! Все передачи в эпизодах, где ему не мешают, он отдает Зобнину в зону, где сразу перехват. В первом тайме был момент, когда он принял мяч на 4 метра – сразу потеря.

А то, что его не обыграл Глебов, это ситуативно. Когда твоя команда располагается в позиционном нападении, не так сложно играть защитнику, ведь соперник обороняется и идет в атаку не на своей лучшей скорости.

Что он сделал выдающегося в эпизоде с Глебовым? Сыграл так, как должен сыграть крайний защитник.

– Он закрыл его сильные стороны.

– Закрыл, потому что ЦСКА не понимал, как действовать в атаке. Это был его единственный нормальный матч в обороне.

– А у него ведь был момент, чтобы забить даже…

– Он мог забить, конечно, если бы не был Даниилом Денисовым. Он уже провел больше 130 матчей за «Спартак». Вы удивляетесь, что «Спартак» девятый?

Даня, я желаю тебе здоровья, чтобы не было травм. Я вижу, что ты нормальный парень, просто ты не игрок уровня «Спартака».