Оценена вероятность ухода Баринова из «Локомотива»

Агент Дмитрия Баринова Вадим Шпинев высказался о возможном уходе полузащитника из «Локомотива».

Баринов не может договориться о новом контракте с «Локо».

Нынешнее соглашение капитана команды истекает в конце сезона.

– Писали, что с назначением Ротенберга вероятность ухода Баринова из «Локомотива» возросла.

– Мой прогноз – 50 на 50. Нужно обладать умением слышать, что хочет донести клуб. Если клуб не хочет ничего доносить и желает спустить ситуацию на тормозах – это одно. Если будут объяснять свои действия и поступки со всех сторон – это другое.

– Из Европы есть контакты по Баринову?

– Разговоров было очень много. В том числе с Турцией, Францией и Испанией. У нас есть два варианта, если Баринов не продлит контракт с «Локомотивом»: выкуп зимой за незначительную сумму или уход летом свободным агентом.