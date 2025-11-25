Оценена вероятность ухода Баринова из «Локомотива»

Агент Дмитрия Баринова Вадим Шпинев высказался о возможном уходе полузащитника из «Локомотива».
- Баринов не может договориться о новом контракте с «Локо».
- Нынешнее соглашение капитана команды истекает в конце сезона.
– Писали, что с назначением Ротенберга вероятность ухода Баринова из «Локомотива» возросла.
– Мой прогноз – 50 на 50. Нужно обладать умением слышать, что хочет донести клуб. Если клуб не хочет ничего доносить и желает спустить ситуацию на тормозах – это одно. Если будут объяснять свои действия и поступки со всех сторон – это другое.
– Из Европы есть контакты по Баринову?
– Разговоров было очень много. В том числе с Турцией, Францией и Испанией. У нас есть два варианта, если Баринов не продлит контракт с «Локомотивом»: выкуп зимой за незначительную сумму или уход летом свободным агентом.
Источник: Sport24