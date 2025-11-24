Гурцкая спрогнозировал, останется ли Баринов в «Локомотиве»

Футбольный агент Тимур Гурцкая склоняется к варианту, что Дмитрий Баринов покинет «Локомотив».

– Пока есть большие сомнения, что Баринов продлит контракт. Его не устраивает подход к финансам.

– Что ему не предлагают? Повышения? Сохранения?

– Я не знаю, что именно, но предложение не устраивает сторону Баринова.

– Вы думаете, они не договорятся?

– Пока есть вероятность, что не договорятся. Я бы на месте команд, которые могут взять Баринова – ЦСКА, «Зенит», «Спартак», если Пруцева не вернут обратно, – держал руку на пульсе, потому что, возможно, он выйдет на рынок.