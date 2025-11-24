Гурцкая спрогнозировал, останется ли Баринов в «Локомотиве»

Футбольный агент Тимур Гурцкая склоняется к варианту, что Дмитрий Баринов покинет «Локомотив».
– Пока есть большие сомнения, что Баринов продлит контракт. Его не устраивает подход к финансам.
– Что ему не предлагают? Повышения? Сохранения?
– Я не знаю, что именно, но предложение не устраивает сторону Баринова.
– Вы думаете, они не договорятся?
– Пока есть вероятность, что не договорятся. Я бы на месте команд, которые могут взять Баринова – ЦСКА, «Зенит», «Спартак», если Пруцева не вернут обратно, – держал руку на пульсе, потому что, возможно, он выйдет на рынок.
- 29-летний Баринов всю взрослую карьеру провел в «Локомотиве».
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: «Это футбол, брат!»