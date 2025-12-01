«Челестини не любит Шевелева и считает, что он профнепригоден»: Гурцкая – о ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не устраивает работа спортивного директора Евгения Шевелева. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

– Челестини в интервью после матча с махачкалинским «Динамо» сказал, что не хотел бы, чтобы его каждую неделю спрашивали о нападающих. Это сразу вынесли как противостояние с Шевелевым.

– Это вообще не так. Фабио ждет на послематчевой конференции вопросы о матче, чтобы хоть какой-то журналист спросил его об этом. Но сейчас не трансферное окно, зачем спрашивать о нападающих?

– Логично, что каждую неделю его спрашивают об этом, потому что Алеррандро и Мусаев показывают одно и то же.

– Что ему делать сейчас с ними? Он отвечает, что такие нападающие не подходят, хочется сильнее. То, что Челестини недолюбливает Шевелева – не секрет.

– Но вы пытались выставить мир, в котором этого нет.

– Я говорю конкретно об этой пресс-конференции. Глобально Челестини его не любит и считает, что он профнепригоден для такой команды, как ЦСКА.

– Кто привел Фабио Челестини в ЦСКА? Профнепригодный привел великого?

– Так бывает. Когда тренер видит, каких игроков ему предлагают и какие есть в наличии, он понимает, что в команде нет нападающего. Зачем спрашивать об этом каждую неделю?

– Так ли плохо работает селекционный отдел ЦСКА, как это принято считать?

– Для меня одно попадание из пяти – это мало. Я не хочу оправдывать Челестини, но у Николича было точно такое же отношение к Шевелеву. И Фабио это перенес. Все тренеры тупые? Такого не может быть. Тренеру нужно, чтобы вы стояли за него горой и закрыли все его хотелки.