«Челестини не любит Шевелева и считает, что он профнепригоден»: Гурцкая – о ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не устраивает работа спортивного директора Евгения Шевелева. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.
– Челестини в интервью после матча с махачкалинским «Динамо» сказал, что не хотел бы, чтобы его каждую неделю спрашивали о нападающих. Это сразу вынесли как противостояние с Шевелевым.
– Это вообще не так. Фабио ждет на послематчевой конференции вопросы о матче, чтобы хоть какой-то журналист спросил его об этом. Но сейчас не трансферное окно, зачем спрашивать о нападающих?
– Логично, что каждую неделю его спрашивают об этом, потому что Алеррандро и Мусаев показывают одно и то же.
– Что ему делать сейчас с ними? Он отвечает, что такие нападающие не подходят, хочется сильнее. То, что Челестини недолюбливает Шевелева – не секрет.
– Но вы пытались выставить мир, в котором этого нет.
– Я говорю конкретно об этой пресс-конференции. Глобально Челестини его не любит и считает, что он профнепригоден для такой команды, как ЦСКА.
– Кто привел Фабио Челестини в ЦСКА? Профнепригодный привел великого?
– Так бывает. Когда тренер видит, каких игроков ему предлагают и какие есть в наличии, он понимает, что в команде нет нападающего. Зачем спрашивать об этом каждую неделю?
– Так ли плохо работает селекционный отдел ЦСКА, как это принято считать?
– Для меня одно попадание из пяти – это мало. Я не хочу оправдывать Челестини, но у Николича было точно такое же отношение к Шевелеву. И Фабио это перенес. Все тренеры тупые? Такого не может быть. Тренеру нужно, чтобы вы стояли за него горой и закрыли все его хотелки.
- ЦСКА после 17 туров РПЛ занимает 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.
