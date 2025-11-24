Заявление «Фратрии» по поводу смерти Симоняна

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по случаю смерти Никиты Симоняна.
«Никита Павлович Симонян
12.10.1926 – 23.11.2025
Спасибо Вам за всe! Вы навсегда останетесь в наших сердцах и памяти!
Вся спартаковская семья плачет сегодня...» – написали болельщики.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
Источник: телеграм-канал «Фратрии»