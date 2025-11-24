Введите ваш ник на сайте
Заявление «Фратрии» по поводу смерти Симоняна

Сегодня, 10:44
3

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по случаю смерти Никиты Симоняна.

«Никита Павлович Симонян

12.10.1926 – 23.11.2025

Спасибо Вам за всe! Вы навсегда останетесь в наших сердцах и памяти!

Вся спартаковская семья плачет сегодня...» – написали болельщики.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
  • 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

Еще по теме:
«Зенит» не упомянул «Спартак» в заявлении о смерти Симоняна
Черчесов высказался о смерти Симоняна: «Большая потеря для мирового футбола»
Реакция Губерниева на смерть Симоняна
Источник: телеграм-канал «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1763971069
Молодцы мужики, красивое и душевное обращение к легенде.
Ответить
andr45
1763974977
НИКИТА ПАВЛОВИЧ СИМОНЯН - настоящая, а не дутая легенда не только «Спартака», но и всего отечественного футбола! - Олимпийский чемпион; - четырехкратный чемпион СССР; - двукратный обладателя Кубка СССР; - непревзойденный в истории советского и российского футбола голеадор, забивший 183 гола в 300 матчах; - выдающийся тренер СССР, приводившего три раза свои команды к чемпионству и четыре раза бравшего с ними Кубок СССР.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1763975570
Царствие небесное!!! Спасибо, Никита Павлович, за всё!!!
Ответить
Главные новости
Дзюба повторил достижение Лоськова
13:45
Определено место прощания с Симоняном
12:51
Российский игрок отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов в год: «Не деньги правят всем»
12:26
15
Реакция Карпина на смерть Симоняна
12:21
Стало известно, какой несчастный случай стал причиной смерти 99-летнего Симоняна
12:17
4
Видео«Спартак» не разместил информацию о смерти Симоняна на главном билборде стадиона – там крутят рекламу
11:47
12
ФотоСпартаковец стал лучшим игроком матча «Локомотив» – «Краснодар»
11:41
7
Первый комментарий КДК по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
11:27
8
Заявление «Фратрии» по поводу смерти Симоняна
10:44
3
«Зенит» не упомянул «Спартак» в заявлении о смерти Симоняна
10:37
12
Семин объяснил, в чем прибавил «Спартак» после увольнения Станковича
13:13
Видео«Спартак» не разместил информацию о смерти Симоняна на главном билборде стадиона – там крутят рекламу
11:47
12
ФотоСпартаковец стал лучшим игроком матча «Локомотив» – «Краснодар»
11:41
7
Первый комментарий КДК по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
11:27
8
Стадион «Спартака» предложили переименовать
11:17
3
Фанаты «Зенита» не выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна
10:56
12
Заявление «Фратрии» по поводу смерти Симоняна
10:44
3
«Зенит» не упомянул «Спартак» в заявлении о смерти Симоняна
10:37
12
Черчесов высказался о смерти Симоняна: «Большая потеря для мирового футбола»
10:12
2
Реакция Губерниева на смерть Симоняна
10:02
99-летний Симонян умер из-за несчастного случая
09:57
«Матч ТВ» изменил сетку вещания в связи со смертью Симоняна
09:35
Ближайшие матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания
09:30
Генич высказался о смерти Симоняна
08:58
Комличенко – после матча с «Краснодаром»: «На мне был пенальти, 200 процентов»
01:20
12
Глушаков отреагировал на смерть Симоняна
00:34
Черчесов прокомментировал уход из жизни Симоняна
00:21
2
Капелло высказался о смерти Симоняна
00:18
ФотоРеакция «Спартака» на смерть лучшего бомбардира в истории клуба Симоняна
Вчера, 23:57
3
Быстров двумя словами описал Симоняна
Вчера, 23:53
1
ФотоРеакция РПЛ на смерть Симоняна
Вчера, 23:44
Симонян скончался на 100‑м году жизни
Вчера, 23:30
22
Сперцян назвал единственный клуб, у которого хороший газон в РПЛ
Вчера, 23:27
2
Галактионов ответил, хочет ли он остаться в «Локомотиве»
Вчера, 23:14
Агент Баринова назвал клуб, за который хочет выступать игрок
Вчера, 22:57
4
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Краснодаром»
Вчера, 22:30
5
«Всe возвращается на круги своя»: Мостовой оценил ничью «Локо» и «Краснодара»
Вчера, 22:27
7
«Война на поле»: Мусаев – после матча с «Локомотивом»
Вчера, 22:19
9
