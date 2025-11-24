Заявление «Фратрии» по поводу смерти Симоняна

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по случаю смерти Никиты Симоняна.

«Никита Павлович Симонян

12.10.1926 – 23.11.2025

Спасибо Вам за всe! Вы навсегда останетесь в наших сердцах и памяти!

Вся спартаковская семья плачет сегодня...» – написали болельщики.