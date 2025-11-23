Реакция «Спартака» на смерть лучшего бомбардира в истории клуба Симоняна

В «Спартаке» отреагировали на смерить Никиты Симоняна. Об уходе из жизни лучшего бомбардира московского клуба стало известно сегодня.
«Не стало Никиты Павловича Симоняна…
На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир за всю историю «Спартака».
Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи», – говорится в сообщении «Спартака».
- Симоняну 12 октября исполнилось 99 лет.
- Он выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. На его счету 160 голов за московский клуб.
- В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
Источник: телеграм-канал «Спартака»