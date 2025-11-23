Реакция «Спартака» на смерть лучшего бомбардира в истории клуба Симоняна

В «Спартаке» отреагировали на смерить Никиты Симоняна. Об уходе из жизни лучшего бомбардира московского клуба стало известно сегодня.

«Не стало Никиты Павловича Симоняна…

На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир за всю историю «Спартака».

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи», – говорится в сообщении «Спартака».