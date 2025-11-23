Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 16-м туре РПЛ.

«Хороший матч. Довольны, как ребята играли. Было достаточно моментов, но не хватило точности в завершении. Понравилась нацеленность на победу, хотели выиграть, старались нагнетать. Завершали матч в атакующей манере.

У Данила Пруцева есть свой функционал, он прекрасно с ним справляется. Но и другие футболисты выглядели качественно», – сказал Галактионов.