  Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Краснодаром»

Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Краснодаром»

Вчера, 22:30
5

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 16-м туре РПЛ.

«Хороший матч. Довольны, как ребята играли. Было достаточно моментов, но не хватило точности в завершении. Понравилась нацеленность на победу, хотели выиграть, старались нагнетать. Завершали матч в атакующей манере.

У Данила Пруцева есть свой функционал, он прекрасно с ним справляется. Но и другие футболисты выглядели качественно», – сказал Галактионов.

  • «Локомотив» занимает 4-е место в РПЛ, имея на счету 31 очко.
  • Следующий матч команда проведет 30 ноября против «Ростова».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (5)
PAREVG.
1763926823
Согласен
Ответить
BVG4
1763926837
Про выбитый из своих пустых ворот мяч головой и еще двух невероятных спасениях в концовке ни гу-гу! Да, могли победить, но и с таким же успехом вполне могли проиграть 1:3!
Ответить
