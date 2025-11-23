Игрок «Динамо» – о Карпине: «Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно»

Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о бывшем главном тренере команды Валерии Карпине.

Карпин ранее покинул «Динамо», которое возглавлял с лета 2025 года.

Бело-голубых возглавил Ролан Гусев, при нем команда обыграла в 16-м туре РПЛ «Динамо Мх» со счетом 3:0.

– Карпин был строгим тренером?

– Каждый игрок воспринимает строгость по‑разному. Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно. Но мы, как футболисты, должны принимать условия. Но сейчас нужно забыть то, что было в прошлом.