Новые подробности драки между болельщиками «Спартака» и ЦСКА

Продолжается обсуждение конфликта возле «Лукойл Арены» по окончании матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

Избитый болельщик армейцев, вероятно, сам спровоцировал драку, о чем свидетельствует новое видео, опубликованное в телеграм-канале «КБ Телега».

Сначала пострадавший спорил с одним фанатом «Спартака». Между ними произошла стычка, которую разнял другой болельщик «красно-белых».

Позднее тот же болельщик ЦСКА начал что-то скандировать и показывать оппонентам средние пальцы.

Один из фанатов «Спартака» попытался стянуть с него шарф. Болельщик ЦСКА ударил его, после чего его избили толпой.