Новые подробности драки между болельщиками «Спартака» и ЦСКА

Сегодня, 16:58
13

Продолжается обсуждение конфликта возле «Лукойл Арены» по окончании матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

Избитый болельщик армейцев, вероятно, сам спровоцировал драку, о чем свидетельствует новое видео, опубликованное в телеграм-канале «КБ Телега».

Сначала пострадавший спорил с одним фанатом «Спартака». Между ними произошла стычка, которую разнял другой болельщик «красно-белых».

Позднее тот же болельщик ЦСКА начал что-то скандировать и показывать оппонентам средние пальцы.

Один из фанатов «Спартака» попытался стянуть с него шарф. Болельщик ЦСКА ударил его, после чего его избили толпой.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Artemka444
1763907121
Просто мудаки
Ответить
Semenycch
1763907204
Очень хорошее видео, разъясняющее во всех подробностях поведение болельщиков обеих команд. По этому видео можно сказать только одно - болельщик ЦСКА получил в полном объёме то, на что напрашивался. К болельщикам Спартака претензий быть не может!
Ответить
Интерес
1763907263
Игры де%билов,серия вторая. Продолжение следует.
Ответить
4епуха
1763908356
А какой нормальный болельщик даст стянуть с себя розу????????????? А мясо толпой одного избили, пацан не испугался толпу мясного быдла и начал в ответ что то скандировать. Я представляю что свинота там кричала. Позор этой толпе
Ответить
ScarlettOgusania
1763909201
опубликовано видео, где тот же самый "болельщик" пони махал спартаковским флагом на трибуне В, где сидят ультрас-фанаты Спартака...) это был явный провокатор, причём уверяют, что это была якобы "акция" против пива на стадионах...
Ответить
NewLife
1763909483
Неадекват искал приключения на свою задницу и нашел, получил искомое. Но это не осбождает принимающую сторону от отвественности за порядок. Там на стадионе куча бездельников, одного из которых видно на ролике. С вашими фануйди и и бестолковыми службами порядка не будет. Пьяные идиоты в такой толпе всегда будут.
Ответить
andr45
1763909689
Прошли практически сутки с момента так называемого «избиения».) Подключена милиция, РПЛ, Генпрокуратура, московская адвокатура, продажные желтые щелкоперы и т. д. Но почему-то до сих пор нет ни одного медицинского заключения о переломанных ребрах, ногах, разорванной селезенке, многочисленных ссадинах и гематомах и т. д. ( Одна надежда на щелкоперов-фантастов (их называют еще инсайдерами), что они в скором времени раскроют сию тайну великую.)
Ответить
alefreddy
1763910373
сам все заварил и получил за это
Ответить
Play
1763910609
Уже говорил о том, что у каждой медали две стороны. И если копнуть, то многие ситуации поворачиваются наоборот.
Ответить
TOMSON
1763911604
Вот лично, что я вижу. Начинается некий разговор явно не в любезной форме. Происходит он на глазах стюарда и нет никакой реакции наших любимых сотрудников. Мы же сейчас не про балет говорим? У нас же самый опасный вид спорта, судя по правилам посещения… Где молниеносная реакция наших стражей? А если бы его там убили? Мне честно побоку чей болельщик это был и на сколько он был прав. В свое время наблюдал, что в ночном клубе при жуткой толпе, чуть какой замес начинается охрана уже на месте и работает. По этому я и драк в самом клубе никогда не видел… тут же хоть убивай… Один бы человек в погонах подошел, ваши документы, почему пьяный на стадионе и проблемы нету… А тут чел в жилетке за 2т р смена что-то сказать пытается. А если бы Конявые рядом шли и решили заступится? К организаторам большие вопросы. Не должно одно пьяное быдло вот так взрывать ленту новостей.
Ответить
