Реакция Мостового на победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой дал комментарий после матча 16-го тура против ЦСКА (1:0).

Это был 1-й матч Вадима Романова во главе «Спартака».

Красно-белые остались на 6-м месте.

Следующий соперник в РПЛ – «Балтика».

«Игра получилась равной. Даже было территориальное преимущество у ЦСКА, в первом тайме были лучше. Но ошибка со стандарта. Непонятно, как умудрились пропустить этот мяч с углового. Во втором тайме была равная игра. ЦСКА в конце не повезло, когда у Дивеева был момент.

Вопросов к судейству нет. Было два спорных момента, но там непросто было разобраться. Не понимали, что смотрел судья. Перед игрой говорили, что будет судить Карасeв, который получал не очень хорошие оценки. Но я считаю, что справился», – сказал Мостовой.