Фанаты «Спартака» оскорбляли на стадионе болельщиц ЦСКА: «Столько матов я давно не слышала»

Болельщики «Спартака» проявляли неприязнь к фанатам ЦСКА по ходу матча 16-го тура РПЛ (1:0).

«Несмотря на то, что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас – двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес.

Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил: мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними», – поделилась болельщица ЦСКА.