  • Главная
  • Новости
  Фанаты «Спартака» оскорбляли на стадионе болельщиц ЦСКА: «Столько матов я давно не слышала»

Фанаты «Спартака» оскорбляли на стадионе болельщиц ЦСКА: «Столько матов я давно не слышала»

Сегодня, 12:38
25

Болельщики «Спартака» проявляли неприязнь к фанатам ЦСКА по ходу матча 16-го тура РПЛ (1:0).

«Несмотря на то, что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас – двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес.

Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил: мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними», – поделилась болельщица ЦСКА.

  • После матча спартаковцы группой избили болельщика ЦСКА.
  • В ситуации разбираются правоохранители.
  • «Спартаку» грозит наказание за некачественную организацию матча.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gwynbleidd
1763894818
Свинарник, как был свинарником, так и останется, как ты его не раскрась и не назови...
Ответить
Тинез Розоп
1763895703
Кастрюлька интервью давала?…
Ответить
Avitaminoz
1763895726
Забавно. По логике чиновников, фануйди должно было сделать из стадионов оперные театры? Те же телевизионщики заводят зрителей тем что дерби всея руси, битва двух столиц... А по итогу на стадионе нельзя и средний палец показать. Там же дети!!!
Ответить
bset
1763896405
Это потому что фан айди не ввели. Вот как заработает, так сразу порядок будет. Хотя постойте...
Ответить
логист
1763896542
Рабы
Ответить
логист
1763896566
Рабы они и в Африке рабы
Ответить
Литейный 4 (returned)
1763897132
Антинародный кб позор России показал своё ничтожное нутро. Гыгыгы
Ответить
Romeo 123
1763900373
Одним словом с виньи
Ответить
dimag
1763901741
На СВО их всех свинорылых. Там они поймут , что такое простое человеческое счастье , сходить с детьми на футбол , а не их поганую ругань слушать. Хотя в Эспаньол их наверно не возьмут.
Ответить
ScarlettOgusania
1763901848
надо же, какая "нежная", ни разу не слышала мат от болельщиков на стадионе, будто на вэб-арене другие кричалки орали из конюшни...)) уши своей розой цкг завязывай впредь...)
Ответить
