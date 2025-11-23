Варианты наказаний для «Спартака» за избиение фанатов ЦСКА

«Спартак» допустил ошибки в организации матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Организаторы допустили избиение болельщиков ЦСКА. Как минимум одно зафиксировано на камеру.

Согласно нормативным документам РФС, наказания для «Спартака» могут быть следующие.

Статья 101 «Необеспечение общественного порядка и общественной безопасности».

Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и общественной безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе – принимающий клуб наказывается

штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту (штраф для клубов РПЛ – от 100 000 до 500 000 рублей),

а в случае существенного нарушения

и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 до 5 матчей

и (или) проведением без зрителей от 1 до 5 матчей

и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 5 матчей.

Статья 115 «Нарушения общественного порядка на стадионе».

В случае возникновения нарушений общественного порядка на стадионе до, во время и после матча, сопровождающихся драками, насилием, погромами, поджогами, повреждением имущества, применением подручных средств и т.п., не повлекшие прекращение матча – клуб наказывается