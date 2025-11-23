Введите ваш ник на сайте
Варианты наказаний для «Спартака» за избиение фанатов ЦСКА

Сегодня, 09:23
13

«Спартак» допустил ошибки в организации матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Организаторы допустили избиение болельщиков ЦСКА. Как минимум одно зафиксировано на камеру.

Согласно нормативным документам РФС, наказания для «Спартака» могут быть следующие.

Статья 101 «Необеспечение общественного порядка и общественной безопасности».

Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и общественной безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе – принимающий клуб наказывается

  • штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту (штраф для клубов РПЛ – от 100 000 до 500 000 рублей),

а в случае существенного нарушения

  • штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту (штраф для клубов РПЛ – от 100 000 до 500 000 рублей)
  • и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 до 5 матчей
  • и (или) проведением без зрителей от 1 до 5 матчей
  • и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 5 матчей.

Статья 115 «Нарушения общественного порядка на стадионе».

В случае возникновения нарушений общественного порядка на стадионе до, во время и после матча, сопровождающихся драками, насилием, погромами, поджогами, повреждением имущества, применением подручных средств и т.п., не повлекшие прекращение матча – клуб наказывается

  • штрафом в соответствии с пунктом 38 Приложения №1 к настоящему Регламенту (штраф для клубов РПЛ – 300 000 рублей)
  • и (или) запретом на допуск зрителей в секторы Стадиона от 1 до 3 матчей
  • и (или) проведением без зрителей от 1 до 3 матчей
  • и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 3 матчей.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1763879914
******, сэр...Это ещё не известно,что бы?дло в городе творило.
Ответить
Play
1763880903
Куда смотрело ФанАйди???!
Ответить
рылы
1763882370
а клуб тут каким боком? не, я, конечно, за то, чтобы хряков покарали за что угодно - но клуб тут при чём, если несколько быдлов пролезло на трибуны под видом приличных граждан с fan-id, а после устроили этот трэш. и щас нам будут рассказывать изо всех утюгов, как оперативно всех вычислили, дали по 15 суток, и как работает fan-id. а вот если бы его не было - то хрен кого нашли бы! поэтому стране необходим fan-id, и давайте распространим его и на фнл, и на женское синхронное плавание, а то мало ли что!
Ответить
рылы
1763883089
как-то раз, 100 лет назад, поехали с женой на россия-аргентина в лужники. в зенитовских шарфах. всегда на сборную в них ездили, и всё было ок, ровно до лужников. такую тонну Г от хряков (в спартаковских шарфах!) словили перед стадионом. "бмжи" - самое мягкое, как нас называли. в драку не лезли, потому что менты были рядом, но языками чесали и хрюкали. когда одному сказал "давай отойдём в сторонку один на один, и ты мне обоснуешь" - сразу завизжал и скрылся за спинами товарищей, при этом продолжая хрюкать. конечно, когда вас 100 на одного (жену не учитываю) - вы все такие герои. можно оскорблять меня и, тем более, жену, что крайне подло. она тут при чём? GNIDы тарасофские.
Ответить
рылы
1763883873
дополню коммент ниже. ЧМ-18. панама-тунис в саранске. кто купил билет - полагалось бесплатное купе на поезд из москвы до этого самого саранска, чем мы, конечно же, воспользовались. как выяснилось - вагон примерно на 90% состоял из хряков. и вот с ними мы бухали всю дорогу, и вообще было весело, даже немного помогли в бытовых мелочах, хоть мы и были в зенитовских шарфах. и потом, когда матч закончился примерно в десять-одиннадцать вечера, а бесплатный поезд был только в 6 утра - все вместе кантовались на вокзале, вперемешку с панамцами и тунисцами. все бухали, естественно. и всё было ок. то есть, хряк хряку рознь, но если дело не в москве.
Ответить
a_who
1763884558
Обидели наташ...
Ответить
FCSpartakM
1763884591
лол, сейчас еще впаяют матчи без зрителей. Самый раз под дерби с Динамо. Классика, виноваты пару человек, а страдает тот, кто на это повлиять никак не может.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1763884966
Опозорили Спартак - толпой на одного, как кавказцы или мигранты....(((((((((
Ответить
Этот чумный мир
1763888043
Так эти сектанты и недоноски везде себя так ведут
Ответить
cska1948
1763888139
Все не одного - герои!
Ответить
  • Читайте нас: 