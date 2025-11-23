Варианты наказаний для «Спартака» за избиение фанатов ЦСКА

«Спартак» допустил ошибки в организации матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
Организаторы допустили избиение болельщиков ЦСКА. Как минимум одно зафиксировано на камеру.
Согласно нормативным документам РФС, наказания для «Спартака» могут быть следующие.
Статья 101 «Необеспечение общественного порядка и общественной безопасности».
Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и общественной безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе – принимающий клуб наказывается
- штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту (штраф для клубов РПЛ – от 100 000 до 500 000 рублей),
а в случае существенного нарушения
- и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 до 5 матчей
- и (или) проведением без зрителей от 1 до 5 матчей
- и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 5 матчей.
Статья 115 «Нарушения общественного порядка на стадионе».
В случае возникновения нарушений общественного порядка на стадионе до, во время и после матча, сопровождающихся драками, насилием, погромами, поджогами, повреждением имущества, применением подручных средств и т.п., не повлекшие прекращение матча – клуб наказывается
- штрафом в соответствии с пунктом 38 Приложения №1 к настоящему Регламенту (штраф для клубов РПЛ – 300 000 рублей)
- и (или) запретом на допуск зрителей в секторы Стадиона от 1 до 3 матчей
- и (или) проведением без зрителей от 1 до 3 матчей
- и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 3 матчей.