Фанат «Спартака» объяснил групповое избиение болельщика ЦСКА

Болельщик «Спартака», находившийся внутри инцидента на «Лукойл Арене», поделился видением ситуации.

Накануне после матча с ЦСКА (1:0) красно-белые толпой избили болельщика красно-синих.

«Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом. Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый – подчеркиваю, первый начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить.

Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам и их же попросили вызвать полицию. Мне ответила девушка (стюард), что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение.

Меня не мучает совесть, так как я не бил этого фаната, но мне не хочется, чтобы о болельщиках «Спартака» думали, что они беспредельщики. Парней, которые били, осуждаю», – сказал на условиях анонимности фанат «Спартака».