Заявление силовиков об избиении фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»

Правоохранители сделали заявление насчет инцидента на «Лукойл Арене». Там избили болельщиков ЦСКА.

«Драка произошла после матча «Спартак» – ЦСКА, который проходил на «Лукойл Арене» в Москве. Возле выхода на сектора 104-105 трибуны «В» несколько фанатов в клубной атрибутике «Спартака» напали на болельщика ЦСКА, зажали его в углу и избили, а также отобрали у него клубный шарф.

Драка попала на видеокамеры стадиона», – сказали в правоохранительных органах.

По информации ЦСКА, избили не одного болельщика.