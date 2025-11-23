Заявление силовиков об избиении фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»

Правоохранители сделали заявление насчет инцидента на «Лукойл Арене». Там избили болельщиков ЦСКА.
«Драка произошла после матча «Спартак» – ЦСКА, который проходил на «Лукойл Арене» в Москве. Возле выхода на сектора 104-105 трибуны «В» несколько фанатов в клубной атрибутике «Спартака» напали на болельщика ЦСКА, зажали его в углу и избили, а также отобрали у него клубный шарф.
Драка попала на видеокамеры стадиона», – сказали в правоохранительных органах.
По информации ЦСКА, избили не одного болельщика.
- Единственный гол в матче забил Игорь Дмитриев.
- ЦСКА лидирует в РПЛ наряду с «Краснодаром».
- В следующем туре москвичи примут «Оренбург».
Источник: ТАСС