Заявление ЦСКА об избиении болельщиков на «Лукойл Арене»

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на инцидент на «Лукойл Арене». Там избили болельщиков красно-синих.
«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ.
Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», – написал Брейдо.
- Единственный гол в матче забил Игорь Дмитриев.
- ЦСКА лидирует в РПЛ наряду с «Краснодаром».
- В следующем туре москвичи примут «Оренбург».
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо