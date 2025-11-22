«Бить толпой одного – стыдно и некрасиво»: Моссаковский – об инциденте на «Лукойл Арене»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на инцидент на «Лукойл Арене» после дерби «Спартак» – ЦСКА (1:0).

«Бить толпой одного – стыдно и некрасиво. Вне зависимости от цветов, пристрастий и причины конфликта. Книжка Александра Дюма, девиз из которой прозвучал на видео, воспевает совсем другие принципы и ценности. Уверен, с этим согласится подавляющее большинство болельщиков как «Спартака», так и ЦСКА.

Совсем скоро узнаем, как работает система Fan ID. Кажется, нам говорили, что вводят ее как раз для таких эпизодов», – написал Моссаковский.