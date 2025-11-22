«Вы там все с ума сошли, что ли?»: Радимов – об отмененном пенальти в пользу «Спартака»

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов высказался о спорном эпизоде из матча 16-го тура «Спартак» – ЦСКА.

Во втором тайме судья Сергей Карасев назначил пенальти, но после помощи ВАР поменял решение.

«Вы там все с ума сошли, что ли? Нарушение есть, мяч в игре, мяч под контролем Зобнина. Что вы придумываете? Касание мяча и игра в мяч – это разные понятия. Дивеев фолил, мяч под контролем Зобнина.

Ну, коснулся Дивеев мяча, и что дальше? Он фолил на Зобнине, нужно назначать пенальти», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».