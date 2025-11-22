Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Вы там все с ума сошли, что ли?»: Радимов – об отмененном пенальти в пользу «Спартака»

«Вы там все с ума сошли, что ли?»: Радимов – об отмененном пенальти в пользу «Спартака»

Сегодня, 20:53
12

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов высказался о спорном эпизоде из матча 16-го тура «Спартак» – ЦСКА.

Во втором тайме судья Сергей Карасев назначил пенальти, но после помощи ВАР поменял решение.

«Вы там все с ума сошли, что ли? Нарушение есть, мяч в игре, мяч под контролем Зобнина. Что вы придумываете? Касание мяча и игра в мяч – это разные понятия. Дивеев фолил, мяч под контролем Зобнина.

Ну, коснулся Дивеев мяча, и что дальше? Он фолил на Зобнине, нужно назначать пенальти», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.
  • Это дебют для врио главного тренера «Спартака» Вадима Романова.
  • ЦСКА лидирует в РПЛ.

Еще по теме:
«Для меня есть только один клуб»: экс-глава РПЛ и судейского комитета признался, за какую команду лиги болеет
Тренер «Спартака» объяснил, зачем команда копирует «ПСЖ»
Челестини объяснил, благодаря чему «Спартак» обыграл ЦСКА 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Радимов Владислав
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alteper
1763834289
100 пудово
Ответить
Anton1969
1763834693
Вот такие у нас судьи!!! Карась наверно получил за воротник энную сумму!!!
Ответить
АК 68
1763834844
Родимов правильно говорит, но что это с ним?
Ответить
timon2401
1763834847
С каждой последующей игрой «беспредел» с пенальти всё крепчает и крепчает… Правила отсутствуют от слова совсем, и присутствует лишь личное желание и предпочтения судей к какой либо команде…
Ответить
Good_win_ФКСМ
1763835523
Радимов, конечно, бывший игрок Зенита, а не ЦСКА )))) и никогда не был замечен в симпатиях к московским командам. Но в одном Владик прав: чистейший пенальти - фол Дивеева уже после касания мяча и при полном контроле Зобнина, выходившего 1 на 1... Но один коррумпированный свистун, отстраненный в свое время УЕФА из-за взяток, тупо отмазывал повязанного с ним коррупцией другого такого же "честного" свистуна...
Ответить
Loko_Roma
1763835584
СК не даст слить карася, благо ****** победили. Хотя всем очевидно, что решение политическое
Ответить
Константин-Шапкин-google
1763839430
Где-то Деян разбил телек вдребезги!
Ответить
