⚡️ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) в 1-м матче без Станковича

«Спартак» в 16-м туре РПЛ обыграл дома ЦСКА. Хватило гола Игоря Дмитриева после углового.

Это был первый матч для врио главного тренера «Спартака» Вадима Романова.

«Спартак» остался на шестом месте, ЦСКА – на втором.

Красно-белые нанесли реванш за поражение в первом круге.

У «Спартака» пять побед в последних шести матчах. У ЦСКА два поражения в последних трех встречах.