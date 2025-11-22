⚡️ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) в 1-м матче без Станковича

«Спартак» в 16-м туре РПЛ обыграл дома ЦСКА. Хватило гола Игоря Дмитриева после углового.
Это был первый матч для врио главного тренера «Спартака» Вадима Романова.
«Спартак» остался на шестом месте, ЦСКА – на втором.
Красно-белые нанесли реванш за поражение в первом круге.
У «Спартака» пять побед в последних шести матчах. У ЦСКА два поражения в последних трех встречах.
Россия. Премьер-лига. 16 тур
Спартак - ЦСКА - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - И. Дмитриев, 43.
