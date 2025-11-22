Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) в 1-м матче без Станковича

⚡️ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) в 1-м матче без Станковича

Сегодня, 18:47
137

«Спартак» в 16-м туре РПЛ обыграл дома ЦСКА. Хватило гола Игоря Дмитриева после углового.

Это был первый матч для врио главного тренера «Спартака» Вадима Романова.

«Спартак» остался на шестом месте, ЦСКА – на втором.

Красно-белые нанесли реванш за поражение в первом круге.

У «Спартака» пять побед в последних шести матчах. У ЦСКА два поражения в последних трех встречах.

Россия. Премьер-лига. 16 тур
Спартак - ЦСКА - 1:0 (1:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - И. Дмитриев, 43.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Челестини объяснил, благодаря чему «Спартак» обыграл ЦСКА
Лапочкин проанализировал отмененный пенальти в пользу «Спартака» 1
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака» 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Станкович Деян
Комментарии (138)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1763829395
Позорище! Сплошные валяния и провокации спартаговцев… И эти люди запрещают мне ковыряться в носу?! :) СПРФ!!!
Ответить
dimag
1763829603
Свиноферма то как взбодрилась , прям как будто у Барселоны выиграли.
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1763829731
как уже за...л просрамтаковский газпромовский срач тв, Геничи,Губеры и еже с ними
Ответить
Томик
1763830079
С победой! Коням ныть!
Ответить
Томик
1763830142
Кони, громче! НЕ СЛЫШУ!
Ответить
dimag
1763830312
Это последняя победа Свинофермы в таких серьезных матчах , если конечно опять им Карася не поставят
Ответить
Юбиляр
1763830756
Отдельно хочу отметить, что в графе забитых голов россиянами у нас теперь не "0" ! Впрочем, это не самое главное - бонус ! Гыгыгы.
Ответить
Pourquoi pas
1763830953
От коней ожидал большего, конечно... Ну хоть от Краснодара отцепятся, Бог даст...
Ответить
Дубина
1763831075
У газовых клонов и у двух кляч пуканы жестко горят))) Ну ржу ни могу((
Ответить
Desma
1763831525
Хряков с победой!!! Просто Молодца! Достойно трудятся на благо Зенита! Что касаемо пенальти, то Карасёв и еже с ним ВАР просто не знают правила игры в футбол. Коснулся/не коснулся мяча защитник не важно. Главное защитник преградил путь игроку, владеющего мячом. Это однозначно пенальти!
Ответить
