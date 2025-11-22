Стали известны стартовые составы на матч 16 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и ЦСКА. Игра состоится 22 ноября, начало встречи запланировано на 16:45 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Зобнин, Барко, Жедсон, Маркиньос, Угальде.
Главный тренер: Вадим Романов
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Лукин, Мойзес, Круговой, Вильягра, Кисляк, Глебов, Обляков, Мусаев.
Главный тренер: Фабио Челестини
Источник: «Бомбардир»