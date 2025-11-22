Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – ЦСКА: 22 ноября

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – ЦСКА: 22 ноября

Сегодня, 15:37
8

Стали известны стартовые составы на матч 16 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и ЦСКА. Игра состоится 22 ноября, начало встречи запланировано на 16:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Зобнин, Барко, Жедсон, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Вадим Романов

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Лукин, Мойзес, Круговой, Вильягра, Кисляк, Глебов, Обляков, Мусаев.

Главный тренер: Фабио Челестини

Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Галина Бронемясова
1763815142
максименка, денисов в основе - можно не переживать за свою ставку) хотя, хрюканы уже занесли чемоданы в судейскую. это может помешать. в любом случае - стыдно за спартаг!
Ответить
Цугундeр
1763815659
Интерн в деле..) "— Романыч, у тебя в ГИБДД вообще никого нет? — Был один, но его уволили за взятки. — Су.ка продажная, не мог до нас подождать."
Ответить
Spartak_forv@
1763816347
Офигеть состав!Зобнин справа или Жедсон?
Ответить
Бан
1763816567
Акинфея напрасно поставили, тяжело ему будет после перерыва сразу выходить на дерби. Может начудить.
Ответить
Интерес
1763818102
Все в составе, а вот в каком состоянии-увидим.
Ответить
boris63
1763818797
Плохо, Алвеса нет.
Ответить
