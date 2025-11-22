Важное обращение «Спартака» перед дерби

Пресс-служба «Спартака» опубликовала обращение к болельщикам перед матчем 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Важное сообщение для болельщиков, которые сегодня идут на дерби!

Проданы все билеты на матч, в связи с чем на входах могут возникнуть долгие очереди. Поэтому убедительно просим вас приезжать на игру заранее, чтобы комфортно пройти на стадион и к началу предматчевого шоу уже быть на своем месте. Мы подготовили для вас множество активностей, поэтому вам точно не будет скучно!

Вход на стадион откроется в 14:15 мск – за 2,5 часа до начала встречи. Напоминаем, что при проходе на стадион необходимо показать QR-код из «Госуслуг», а на входе на трибуну – сам билет.

Могут наблюдаться перебои с интернетом, поэтому советуем заранее подготовить QR-код скриншотом из приложения «Госуслуг» или в распечатанном виде, чтобы избежать задержек на входе», – написал клуб.