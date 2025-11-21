Дзюба прокомментировал волевую победу «Акрона» над «Сочи»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 16-го тура РПЛ против «Сочи».

Команда из Тольятти проигрывала 0:2, но в итоге вырвала победу 3:2.

Все 3 гола «Акрон» забил после выхода Дзюбы на замену на 58-й минуте.

Форвард сделал два ассиста.

– Когда я выходил на замену, сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2.

– Уверен был?

– Да. Я соскучился и через многое сейчас прошел, был во тьме.

– Из‑за травмы?

– Да. Это вообще ужасно было, непонятно что. Спасибо медицинскому штабу, нашему доктору Руслану Давидовичу [Засиеву], массажисту Гарику и особенно [реабилитологу] Яне Альбертовне [Аслановой] – она большая умничка, что восстановила меня.