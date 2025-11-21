Бубнов высказался об ухудшении результатов «Ахмата» при Черчесове

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал падение результатов «Ахмата».

У грозненской команды серия из 7 матчей без побед.

Они завершили первый круг РПЛ на 11-м месте.

«Да, Черчесов поспокойнее стал. У него уверенность добавилась. Но, с другой стороны, в какой-то степени, может, чувство опасности притупилось, потому что тогда она у него была более повышенная и он добивался результата.

А сейчас вроде всe в порядке, у меня сейчас хорошие игроки, тем более «Зенит» прибили, там туда-сюда, и это может и игрокам передаться», – сказал Бубнов.