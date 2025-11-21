Ловчев разнес Карпина: «Не нужно дурить народ»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев критически высказался о тренерском уровне Валерия Карпина.
«Провал полнейший. Совершенно не определил состав, каждый раз вызывает по 50 человек. Это средненький тренер, не нужно дурить народ.
И правильно, что великая команда «Динамо» с ним рассталась», – заявил Ловчев.
- 17 ноября Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Российскую сборную Карпин возглавляет с июля 2021 года.
- В ноябре они сыграли вничью с Перу (1:1) и потерпели поражение от Чили (0:2).
Источник: «Матч ТВ»