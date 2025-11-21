Орлов обвинил Карпина в мести в адрес «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов обвинил главного тренера сборной России Валерия Карпина. По его мнению, он специально не выпустил на поле нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче с Перу (1:1).

– Разве Максим по уровню хуже Алексея Миранчука?

– Нет, конечно! То, что сотворил Карпин, – это же была акция против «Зенита». Тренер любой сборной, когда сборная играет в городе, откуда у нее есть футболист, да еще и ведущий, выпускает этого футболиста. А он его не выпустил на матч в Санкт-Петербурге. Я убежден, если бы он его выпустил, мы бы не вничью сыграли, а выиграли. Это был просто вызов «Зениту». Он мстит «Зениту». Мстит! Не знаю, почему. Это его личные проблемы, – сказал Орлов в эфире радио «Зенит».