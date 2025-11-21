Введите ваш ник на сайте
Орлов обвинил Карпина в мести в адрес «Зенита»

Сегодня, 09:45
8

Комментатор Геннадий Орлов обвинил главного тренера сборной России Валерия Карпина. По его мнению, он специально не выпустил на поле нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче с Перу (1:1).

– Разве Максим по уровню хуже Алексея Миранчука?

– Нет, конечно! То, что сотворил Карпин, – это же была акция против «Зенита». Тренер любой сборной, когда сборная играет в городе, откуда у нее есть футболист, да еще и ведущий, выпускает этого футболиста. А он его не выпустил на матч в Санкт-Петербурге. Я убежден, если бы он его выпустил, мы бы не вничью сыграли, а выиграли. Это был просто вызов «Зениту». Он мстит «Зениту». Мстит! Не знаю, почему. Это его личные проблемы, – сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Глушенков Максим Карпин Валерий Орлов Геннадий
...уефан
1763708549
...Геша-ахирефша!)...
Ответить
bset
1763710686
Это в каком таком учебнике написано, что тренер должен выбирать игроков на матч в зависимости от города, где играют? В Питере уже совсем перешли в режим, что по их должно быть.
Ответить
NewLife
1763711435
Как же смешны эти пауки в банке))
Ответить
папандопала
1763712180
чё за ересь? отберите у орлова микрофон.
Ответить
baggio80
1763712404
Эх, Валера, новый Неуловимый Мститель. )))))
Ответить
Дубина
1763712539
Дед пить бросай))
Ответить
MaxRnD
1763713107
А Валера ведь вынашивал план этой кровавой мести, задолго до того, как стал тренером сборной. Также в игре с Чили он, сыграв без Осипенко, Вахании и Мелёхина в защите, осуществил такую же беспрецедентную провокацию и против ФК Ростов. "Замуровали, демоны"
Ответить
