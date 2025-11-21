Радимов оценил перспективы нового тренера «Спартака»

Владислав Радимов высказался о Вадиме Романове, который исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича.
«Какой‑то эмоциональный всплеск у «Спартака» будет. Но то, что команда на данный момент будет воспринимать Романова как постоянную величину, – это точно исключено.
Все будет зависеть от того, как он сыграет первый и второй матчи. В матче с ЦСКА Романову нужно сложить такой пазл, чтобы добиться результата и при этом показать качественную игру», – заявил Радимов.
- 47-летний Романов – воспитанник «Спартака».
- Вадим работает тренером в системе клуба с 2015 года.
- До вхождения в штаб Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.
- «Спартак» примет ЦСКА в субботу, 22 ноября, в 16:45 мск.
Источник: «Матч ТВ»